Chery изобрела вечный двигатель и установила его на кроссовер Tiggo 3

Не в последнюю очередь это объясняется толковой маркетинговой политикой, когда потенциальным клиентам предлагаются самые разнообразные финансовые инструменты для покупки весьма качественных кроссоверов (у нас Chery представлена исключительно SUV, в линейку которых входят Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5) и в кредит, и по трейд ин, и в рассрочку, и через интернет.

Кроме того, производитель регулярно устраивает серьезные сервисные акции с приличным дисконтом, не говоря уже о его вменяемой скидочной программе. А на днях бренд и вовсе отличился. Предлагая дополнительную уверенность в безотказной работе двигателя до 1 000 000 км пробега, Chery решила продемонстрировать качество своих автомобилей не только словом, но и делом. И запустила уникальную в своем роде программу «1 000 000 км уверенности», не имеющую аналогов на российском рынке. Первой моделью в программе стал бестселлер марки на российском рынке — кроссовер Chery Tiggo 3.

Если коротко, то производитель, предполагая, что владельцы машины будут выполнять все его предписания по техническому обслуживанию, изложенные в руководстве по гарантийному и техническому обслуживанию, обещает, что ресурс двигателя может достичь 1 000 000 километров.