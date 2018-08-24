Chery изобрела вечный двигатель и установила его на кроссовер Tiggo 3

Китайская Chery много лет к ряду занимает вторую строчку по продажам в нашей стране среди всей представленных у нас брендов из Поднебесной. Более того, марка признана автоэкспертами самой узнаваемой среди всех авто из КНР. И, что любопытно, реализуя свою продукцию без демпинговых цен, российское представительство компании умудряется наращивать продажи.
Михаил Ростарчук

Не в последнюю очередь это объясняется толковой маркетинговой политикой, когда потенциальным клиентам предлагаются самые разнообразные финансовые инструменты для покупки весьма качественных кроссоверов (у нас Chery представлена исключительно SUV, в линейку которых входят Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5) и в кредит, и по трейд ин, и в рассрочку, и через интернет.

Кроме того, производитель регулярно устраивает серьезные сервисные акции с приличным дисконтом, не говоря уже о его вменяемой скидочной программе. А на днях бренд и вовсе отличился. Предлагая дополнительную уверенность в безотказной работе двигателя до 1 000 000 км пробега, Chery решила продемонстрировать качество своих автомобилей не только словом, но и делом. И запустила уникальную в своем роде программу «1 000 000 км уверенности», не имеющую аналогов на российском рынке. Первой моделью в программе стал бестселлер марки на российском рынке — кроссовер Chery Tiggo 3.

Если коротко, то производитель, предполагая, что владельцы машины будут выполнять все его предписания по техническому обслуживанию, изложенные в руководстве по гарантийному и техническому обслуживанию, обещает, что ресурс двигателя может достичь 1 000 000 километров.

Фото Chery

– Мы всегда стремились предоставлять нашим клиентам качественные продукты и услуги, которые отвечают их потребностям и образу жизни. И наши автомобили уже зарекомендовали себя как надежные, безопасные и требующие минимального обслуживания. Тем не менее, мы хотим повысить уровень удовлетворенности клиентов, поэтому предлагаем им дополнительную уверенность в безотказной работе двигателя до 1 000 000 км пробега при том, что гарантийный срок на автомобиль остается прежним — 5 лет или 150 000 км,— прокомментировал новацию порталу «АвтоВзгляд» директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Геннадий Павлов.

Иначе говоря, при соблюдении упомянутых выше условий, марка, в случае возникновения проблем в пределах срока службы автомобиля, обеспечит за свой счет комплекс необходимых восстановительных работ или даже замену двигателя.

В этой связи портал «АвтоВзгляд» решил подсчитать, сколько и как нужно ездить, чтобы осилить упомянутый миллион километров. В итоге получилось, что если оставить на сон, еду и прочие надобности 12 часов, а остальное время не вылезать из-за руля «китайца», то на протяжении ближайших пяти лет надо проезжать 46 км в час или 12 км в 15 минут. И если верить нашим арифметическим вычислениям, мотор Chery Tiggo 3 получается просто неубиваемым…

Фото Chery

Напомним, что на кроссовер Chery Tiggo 3 устанавливается двигатель, разработанный концерном в партнерстве с австрийской компанией AVL. Силовые агрегаты прошли многочисленные ресурсные испытания в лабораторных и дорожных условиях. На испытательном стенде двигатели подвергались обкатке на протяжении 10 000 часов, более 3 млн. км пробега было преодолено на испытательных транспортных средствах в различных дорожных и климатических условиях на территориях Китая и России.

Это высокоэффективный 4-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,6 л мощностью 126 л. с. при 6150 об/мин., отвечающий стандарту «Евро 5». Интегрированная в него система DVVT регулирует время открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов в зависимости от режима работы, что обеспечивает большой крутящий момент и мощность на низких оборотах двигателя, а также лучшую эластичность. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 л для автомобилей оборудованных 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8,2 литров — трансмиссией CVT.

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24 августа 2018
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