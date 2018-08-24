Опубликованы фото китайского клона Hyundai Santa Fe без камуфляжа

Прошедшей весной компания Haima представила прототип под названием SG00. Судя по снимкам, конвейерная версия, в отличие от концепта, получила другие задние фонари, но спереди за счет решетки радиатора и «двухэтажной» головной оптики, кроссовер по-прежнему напоминает последний Hyundai Santa Fe.

Модель построена на новой платформе HMGA (Haima Global Architecture) с независимой подвеской. Длина кузова равна 4 565 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 682 мм. По предварительной информации, кроссовер получит бензиновые моторы с турбонаддувом: трехцилиндровый 1,2-литровый мощностью 148 л. с. и «четверку» объемом 1,5 и 1,6 л мощностью 163 и 184 л. с. соответственно.

Автомобиль будет оснащаться «механикой», «автоматом» и «роботом». Не исключено, что китайцы выпустят еще и «гибрид». Модель поступит в продажу на китайский рынок в следующем году.