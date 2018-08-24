Опубликованы фото китайского клона Hyundai Santa Fe без камуфляжа

Фото www.shixunwang.net
Китайские издания разместили первые изображения кроссовера Haima SG00, передняя часть которого сильно напоминает черты Hyundai Santa Fe последнего поколения. Раньше автомобиль уже попадал в шпионские объективы в замаскированном виде.
Иван Флягин

Прошедшей весной компания Haima представила прототип под названием SG00. Судя по снимкам, конвейерная версия, в отличие от концепта, получила другие задние фонари, но спереди за счет решетки радиатора и «двухэтажной» головной оптики, кроссовер по-прежнему напоминает последний Hyundai Santa Fe.

Модель построена на новой платформе HMGA (Haima Global Architecture) с независимой подвеской. Длина кузова равна 4 565 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 682 мм. По предварительной информации, кроссовер получит бензиновые моторы с турбонаддувом: трехцилиндровый 1,2-литровый мощностью 148 л. с. и «четверку» объемом 1,5 и 1,6 л мощностью 163 и 184 л. с. соответственно.

Автомобиль будет оснащаться «механикой», «автоматом» и «роботом». Не исключено, что китайцы выпустят еще и «гибрид». Модель поступит в продажу на китайский рынок в следующем году.

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24 августа 2018
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