Длительный тест-драйв Mitsubishi Outlander: приятно познакомиться

Батушенко
Сейчас кроссоверы выпускают (или пытаются это делать) большинство автопроизводителей мира. Получается далеко не у всех. Но Mitsubishi Outlander наша оговорка точно не касается, поскольку это одно из лучших авто среди «японцев» такого класса.
Алексей Батушенко

На российском рынке кроссоверов сейчас столько, что замучаешься выбирать. На любой вкус и цвет. При всем при этом Mitsubishi Outlander люди покупают, и довольно активно (недавно с калужского завода марки сошел стотысячный экземпляр). Народ не смущает даже то, что модель на данный момент, в общем-то не новая, хотя и подверглась недавно рестайлингу.

Фактор беззаветной любви и преданости бренду в данном случае в расчет принимать не стоит. Почти непрерывные на протяжении последних лет экономические потрясения в стране, ставшие для нас чем-то естественным, уже давно научили людей не фантазировать на ту или иную марку, а четко считать что почем. Быть фанатом бренда может себе позволить лишь человек, покупающий машину в премиум-сегменте.

Чем же подкупает Outlander? В двух словах ответить сложно. Внешне машина смотрится современно, в нынешнем «самурайском духе». Этим термином ваш корреспондент описывает для себя нынешнюю тягу стилистов японских брендов придавать подчеркнуто азиатский разрез глаз «мордочкам» своих машин — все эти узкие фары, затекающие на передние крылья, преобладание сильно наклоненных вбок или вообще горизонтальных элементов переднего бампера, «гриля» передней кромки капота и т. п. В этом смысле Outlander находится полностью в тренде, ни в чем не уступая конкурентам-азиатам с точки зрения дизайна.

Внутри машина, словно в пику своей «японистой» внешности, больше всего напоминает авто для американского рынка. В смысле опций тут присуствует, в принципе, полный джентльменский набор. Имеются подогревы всего, чего положено, включая руль, а также камера заднего вида, электропривод пятой двери, кожа и качественный пластик в отделке и т. п.

Очень приятное впечатление, кстати, произвела «мультимедика», установленная на этот Mitsubishi. В отличие, замечу, от аналогичных систем многих азиатских и европейских конкурентов. И речь идет не о количестве дюймов у тач-скрина или непременной моде на дружбу машины со всеми «яблоками» и «андроидами» в мире. В данном случае стоит похвалить так называемую «юзабилити» — то, как организовано меню и доступ к опциям, медианосителям и прочему. Все просто, интуитивно понятно и не требует от пользователя привыкания к высокотехнологичным, иногда даже красивым, но при этом кривоватым заморочкам, как это бывает у «не будем поминать всуе» каких автопроизводителей.

Лично я предпочитаю именно простоту и «эргономичность» программного обеспечения любого гаджета попыткам разработчиков поразить мое воображение толком невостребованными «наворотами». Вот когда машины станут полностью автономными, тогда — пожалуйста: можно со спокойной душой превращать ее электронную начинку в подобие смартфона. Все равно при таком раскладе водителю в дороге только и останется «втыкать в телефончик».

Рассказывая о «внутренностях» модели, невозможно обойти вниманием ее очень приличного качества аудиосистему. Выкручиваешь громкость музыки до уровня «кровь из ушей», а басы «качают» без намека на предательское дребезжание колонок; высокие частоты даже не пытаются шипеть, хрустальной иглой проникая сквозь перепонки прямо в мозг. Красота!

Но пока мы еще не докатились до вегетариански-беспилотной жизни, нам не безразлично то, как автомобиль умеет ехать. В этом смысле Mitsubishi Outlander оказался на редкость гармоничным кроссовером. Да, он не может продемонстрировать отточенную управляемость премиального «немца», однако рулится и держит траекторию в поворотах на твердую 4+.

Достаточно неожиданное открытие если вспомнить, как этот кроссовер плывет над разбитой дорогой, «сжирая» подвеской внушительные выбоины. Бензиновый 2,4-литровый 167-сильный мотор в паре с вариатором — не самая подходящая комбинация для «отжигов» со светофора. Да и спортрежим у КП вроде как не прописан явно. Однако лепестки подрулевых переключателей передач (виртуальных, разумеется) тут присутствуют.

Так что можно, при желании, пошустрить. Хотя, как нам показалось, эта опция больше востребована в случае, когда надо преодолеть какую-то «сыпучку» или размокшую глину. Полный привод «Аутлендера» — это хорошо, но самостийные действия «мозгов» трансмиссии могут в подобных условиях сослужить плохую службу.

А с помощью лепестков можно в какой-то мере удерживать на требуемом текущими бездорожными условиями уровне обороты мотора и передаточное отношение в вариаторе. В заключение скажем, что в самой простой комплектации Mitsubishi Outlander — с 2-литровой 145-сильной «бензинкой» и передними ведущими колесами — можно приобрести за 1,55 млн. рублей. Полный привод начинается с ценника в 1,7 млн. А топовая комплектация, со всеми ее приятностями и опциями, обойдется уже без малого в 2,2 млн. рублей.

бездорожье, кроссоверы
24 августа 2018
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