Длительный тест-драйв Mitsubishi Outlander: приятно познакомиться

На российском рынке кроссоверов сейчас столько, что замучаешься выбирать. На любой вкус и цвет. При всем при этом Mitsubishi Outlander люди покупают, и довольно активно (недавно с калужского завода марки сошел стотысячный экземпляр). Народ не смущает даже то, что модель на данный момент, в общем-то не новая, хотя и подверглась недавно рестайлингу.

Фактор беззаветной любви и преданости бренду в данном случае в расчет принимать не стоит. Почти непрерывные на протяжении последних лет экономические потрясения в стране, ставшие для нас чем-то естественным, уже давно научили людей не фантазировать на ту или иную марку, а четко считать что почем. Быть фанатом бренда может себе позволить лишь человек, покупающий машину в премиум-сегменте.

Чем же подкупает Outlander? В двух словах ответить сложно. Внешне машина смотрится современно, в нынешнем «самурайском духе». Этим термином ваш корреспондент описывает для себя нынешнюю тягу стилистов японских брендов придавать подчеркнуто азиатский разрез глаз «мордочкам» своих машин — все эти узкие фары, затекающие на передние крылья, преобладание сильно наклоненных вбок или вообще горизонтальных элементов переднего бампера, «гриля» передней кромки капота и т. п. В этом смысле Outlander находится полностью в тренде, ни в чем не уступая конкурентам-азиатам с точки зрения дизайна.