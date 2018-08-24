Volkswagen показал калифорнийцам концепткар Atlas Tanoak в кузове пикап

Одна из них — концептуальный Atlas Tanoak: первый пикап, построенный на платформе MQB. Под капотом прототипа скрывается бензиновый мотор мощностью 280 л. с. Этот автомобиль может похвастать оригинальными задними дверями: на первый взгляд даже кажется, что их вовсе нет. Но на самом деле внешние дверные ручки оригинальным способом интегрированы в задние стойки. Представители бренда признались, что на запуск грузовичка в серию планов пока что нет, но такая возможность существует.

Второй автомобиль, приехавший показать себя — Atlas Cross Sport, пятиместная версия кроссовера. Готовящийся к запуску в производство автомобиль получил купеобразный кузов, спортивный дизайн и пару гибридных установок с подключаемыми электромоторами (один — с возможностью заряда от электросети с общей мощностью 360 л. с., второй — без внешней подзарядки — с отдачей 314 «лошадей»).

Начало производства Volkswagen Atlas Cross Sport запланировано на следующий год, сборка будет налажена на американском заводе в Чаттануге, штат Теннесси, вместе с семиместным SUV.