Какой кроссовер стал самым популярным у москвичей в 2018 году

Ничего удивительного в этом нет. За указанное время «кореец» стал самым продаваемым кроссовером в стране: всего за это время производитель реализовал 38 533 автомобилей этой модели. Сегодня Hyundai предлагает свой бестселлер минимум за 879 900 рублей.

На второе место пьедестала популярности москвичи установили Volkswagen Tiguan. За указанный период модель перешла в руки 3500 покупателям. Во всероссийском рейтинге кроссоверов «немец» занял четвертую позицию с показателем в 17 821 автомобилей. Чтобы приобрести «Тигуан» сейчас, нужно выложить сумму, стартующую от 1 399 000 «деревянных».

Первую тройку рейтинга замыкает KIA Sportage: его продали столичные дилеры 2900 раз. Российская стоимость этого «паркетника» начинается от 1 109 900 «целковых». Четвертую и пятую позицию заняли Nissan X-Trail (2700 экземпляров) и Renault Kaptur (2500 единиц) соответственно, сообщает агентство «Автостат».

За пятеркой московских лидеров семи месяцев следуют: Mitsubishi Outlander (2300 автомобилей), Nissan Qashqai (2100 машин), Toyota RAV4 (2000 штук), Renault Duster (1900 авто) и KIA Sorento (1900 экземпляров).