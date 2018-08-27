Почему российские автолюбители выбирают кроссоверы

Под универсальностью автомобилисты подразумевают, что небольшой кроссовер хорош как в городских условиях, так и в поездках за город, например, на дачу. Еще 20% респондетонтов решили, что маленькие «паркетники» привлекают относительно небольшим ценником. А у 14% опрошенных вождение таких SUV вызывает чувство защищенности на дороге, видимо, в сравнении с низкими седанами. Но самым популярным ответом (33%) оказалось мнение, что покупатели компактных кроссоверов просто отдают дань моде.

Американские специалисты считают, что зрелое поколение выбирает популярный класс автомобилей в связи с тем, что старается найти более компактную замену большим семейным автомобилям, которые водили раньше. А молодежь больше ориентируется на стоимость.

Отметим, что по данным Ассоциации европейского бизнеса, с 2017 года продажи компактных SUV выросли на 86%, и увеличение доли рынка этих машин пока останавливаться не собирается. Так, например, тот же Ford реализовал у нас в июле на 20% больше EcoSport, чем за тот же период прошлого года.