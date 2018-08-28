Новый Nissan Juke получит еще более смелый и оригинальный дизайн

Новый Nissan Juke спроектирован специалистами лондонской студии бренда. Свежий кроссовер готовится к премьере, а в следующем году кроссовер запустят в производство.

Главный дизайнер команды Nissan Альфонсо Альбайса признался в интервью британскому изданию Autocar, что следующий Juke не будет похож ни на новый Leaf, ни на IMx — электрический концепткар, представленный в прошлом году в Токио. Кроме того, художник опроверг слухи о том, что последний проект «Джука» был отвергнут и ушел на доработку.

-- «Паркетник» уже готовится к серии, заявил г-н Альбайса.

Скорее всего, новинка будет построена на платформе CMF-B, что и Nissan Micra. Машина получит пару бензиновых турбомоторов объемом 0,9 л: «тройку» мощностью 90 л. с. и 116-сильную «четверку». Возможно, в силовую линейку войдет и 1,5-литровый дизель с отдачей в 109 «лошадей».

Напомним, что Nissan Juke впервые предстал перед публикой в 2010 году на Женевском автосалоне и своей необычной внешностью покорил сердца многих поклонников марки. Как, впрочем, многих и отпугнул.