Новый Nissan Juke получит еще более смелый и оригинальный дизайн

Фото: Nissan
Компания Nissan в скором времени собирается сменить поколение компактного кроссовера Juke. Производитель обещает, что новинка получится такой же необычной и яркой, как и автомобиль текущей генерации. При этом дизайн SUV будет довольно сильно отличаться от того, что хорошо нам знаком по актуальной модели.
Светлана Ермолаева

Новый Nissan Juke спроектирован специалистами лондонской студии бренда. Свежий кроссовер готовится к премьере, а в следующем году кроссовер запустят в производство.

Главный дизайнер команды Nissan Альфонсо Альбайса признался в интервью британскому изданию Autocar, что следующий Juke не будет похож ни на новый Leaf, ни на IMx — электрический концепткар, представленный в прошлом году в Токио. Кроме того, художник опроверг слухи о том, что последний проект «Джука» был отвергнут и ушел на доработку.

-- «Паркетник» уже готовится к серии, заявил г-н Альбайса.

Скорее всего, новинка будет построена на платформе CMF-B, что и Nissan Micra. Машина получит пару бензиновых турбомоторов объемом 0,9 л: «тройку» мощностью 90 л. с. и 116-сильную «четверку». Возможно, в силовую линейку войдет и 1,5-литровый дизель с отдачей в 109 «лошадей».

Напомним, что Nissan Juke впервые предстал перед публикой в 2010 году на Женевском автосалоне и своей необычной внешностью покорил сердца многих поклонников марки. Как, впрочем, многих и отпугнул.

новинки рынка, кроссоверы
28 августа 2018
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