Volkswagen Tiguan получил в России внедорожную модификацию

Моторная линейка Volkswagen Tiguan Offroad представлена тремя моторами: бензиновым мощностью 150 л. с., сочетающимся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом», а также 180-сильным двигателем и дизелем с отдачей в 150 «лошадей», работающими в паре с семискоростной АКП. Машина в любом из этих вариантов оснащена системой полного привода.

Новый усиленный бампер увеличил угол въезда кроссовера до 26 градусов. А корпуса боковых зеркал, выполненные в черном цвете, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с особым дизайном и иные светодиодные фонари завершают брутальный образ «паркетника». В качестве опции покупатель может заказать адаптивные светодиодные фары.