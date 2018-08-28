Volkswagen Tiguan получил в России внедорожную модификацию

Компания Volkswagen представит в России Tiguan в новой спецверсии Offroad. Внедорожный кроссовер получил три мотора на выбор, систему полного привода 4Motion и увеличенный угол въезда. Новинка будет готова к заказу с 1 октября.
Моторная линейка Volkswagen Tiguan Offroad представлена тремя моторами: бензиновым мощностью 150 л. с., сочетающимся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом», а также 180-сильным двигателем и дизелем с отдачей в 150 «лошадей», работающими в паре с семискоростной АКП. Машина в любом из этих вариантов оснащена системой полного привода.
Новый усиленный бампер увеличил угол въезда кроссовера до 26 градусов. А корпуса боковых зеркал, выполненные в черном цвете, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с особым дизайном и иные светодиодные фонари завершают брутальный образ «паркетника». В качестве опции покупатель может заказать адаптивные светодиодные фары.
В интерьере отличительными деталями модели можно назвать резиновые коврики с надписью Offroad, металлические пластинки на порогах с таким же логотипом, накладки на педали, а также тканевые кресла, обтянутые особым износостойким материалом.
Среди электронных ассистентов, которыми разработчики оснастили новинку, водителю придутся по вкусу адаптивный круиз-контроль, умеющий держать дистанцию в пробке, система бесключевого запуска двигателя и полуатоматический помощник парковки.
О стоимости Volkswagen Tiguan Offroad представители бренда пока что не распространяются: ценник будет объявлен позже. Вероятно, в рамках презентации на ММАС-2018.