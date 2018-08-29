Ford превратит Mustang в кроссовер

Изначально предполагалось, что SUV унаследует имя Mach 1 от спортивной версии Mustang 1970 года. Теперь же представители бренда в интервью издательству Motor1 сообщили, что эта идея уже не рассматривается из-за негативной реакции американских поклонников марки: «зеленый» кроссовер получит иное имя.

Выпуск «паркетника» запланирован на 2020 год. Работая над дизайном авто, художники вдохновляются внешностью Mustang, у которого «есть душа». При этом модель будет построена на новой модульно платформе, созданной специально для электромобилей. Можно даже предсказать, что дальности хода машины хватит на 483 км.

Представитель марки признался, что никаких окончательных решений пока не принято, единственное, что можно сказать наверняка — знаменитого шильдика с бегущим жеребцом на автомобиле не окажется.

Напомним, что недавно Mustang отметил выпуск 10-миллионного экземпляра. Им оказался белый кабриолет в кузове GT c 460-сильной V-образной «восьмеркой» под капотом, сочетающейся с шестиступенчатой механической коробкой передач.