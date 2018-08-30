Hyundai Santa Fe получил спецверсию Black&Brown

Завершают образ исключительного «Санты» множество покрытых темным хромом кузовных деталей: фальшрадиаторная решетка, внешние дверные ручки, н боковые накладки, а также некоторые элементы на заднем бампере и на двери багажника. Еще одной отличительной особенностью этого SUV можно назвать легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов с примечательным дизайном.

В подкапотном пространстве полноприводного Hyundai Santa Fe Black&Brown притаился дизель объемом 2,2 л мощностью 200 «лошадей», агрегатированный с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Разработчики оснастили авто целым букетом полезных систем: адаптивными светодиодными фарами, панорамной крышей с люком, «проекционником» на лобовом стекле, виртуальной семидюймовой приборной панелью и камерами кругового обзора.

Ценник на кроссовер в таком обличии довольно весомый — 2 849 000 рублей. Новинка вот-вот появится в продаже.