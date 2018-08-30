Новый бюджетный кроссовер Hyundai замечен на тестах

Новый кроссовер Hyundai, который станет самым маленьким SUV в модельном ряду, построят на базе модели i20. Предполагается, что длина машины не превысит четырех метров. В движение новинку будут приводить бензиновые турбомоторы мощностью 100 и 120 л. с. В качестве альтернативы потребителям предложат дизельный агрегат с наддувом, генерирующий 90 сил. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный «робот». Привод — исключительно передний.

Предвестником бюджетного кроссовера «Хенде», название которого пока не раскрывается, стал концепт-кар Carlino, представленный публике два года назад. Однако судя по фотографиям, обнародованным зарубежными СМИ, серийная версия модели будет кардинально отличаться от шоу-кара. В частности, она получит иную оптику, перелицованную радиаторную решетку и видоизмененные бамперы.

Остается лишь добавить, что новый кроссовер Hyundai ориентирован исключительно на индийский авторынок. И потому ждать его появления в России не стоит.