Porsche запустил производство обновленного Macan

Китай — самая значимая площадка для продаж Porsche Macan: там было реализовано больше 100 000 этих компактных SUV с момента начала продаж в 2014 году. Притом всего за это время было куплено 350 000 машин. Благодаря такой популярности, к началу осени компания собирается выйти на новый уровень производства: рестайлинговый кроссовер будет собираться в количестве 420 единиц в день.

Напомним, что обновленный Macan дебютировал в Шанхае в конце июля. После фейслифтинга автомобиль получил полностью переработанную заднюю часть, теперь корму пересекает вертикальная светодиодная линия, объединяющая фонари в единое целое.

Передняя часть тоже изменилась: разработчики пересмотрели внешний вид решетки радиатора и поворотников, а также подарили модели полностью светодиодную оптику.

В интерьере самым главным изменением можно назвать мультимедийную систему с огромным сенсорным экраном диагональю 10,9 дюймов. Нельзя оставить без внимания новое рулевое колесо, которое кроссовер со спортивной душой унаследовал у эталонного 911.

В России сейчас представлен дорестайлинговый «Макан» с мотором объемом 2,0л и мощностью 252 л. с., работающим вместе с семиступенчатой коробкой передач с автоматическим и ручным режимами переключения. Ценник стартует от 3 512 000 рублей.