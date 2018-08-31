KIA привезет в Россию новый бюджетный кроссовер

За первые семь месяцев нынешнего года официальные дилеры KIA реализовали 129 710 автомобилей — на 27,9% больше, нежели в январе-июле 2017. Наибольшей популярностью у россиян пользуются модели Rio и Rio X-Line (51 359 шт.), Sportage (19 451 шт.) и cee’d (12 355 шт.). Наверняка, потребителям придется по нраву и совершенно новый компактный кроссовер, который станет самым маленьким SUV в линейке.

Дабы еще прочнее укрепиться на российском авторынке, корейцы расширяют свой и без того богатый ассортимент. По словам директора по продажам KIA Motors Rus Михаила Васильева, в обозримом будущем свет увидит новая модель, которая поборется за внимание покупателей с Hyundai Creta, Renault Duster и прочими представителями класса. По данным агентства «Автостат», собирать новинку будут в России — как, впрочем, и все автомобили KIA.

На сегодняшний день неизвестны ни технические подробности кроссовера, ни его название, ни ориентировочные сроки появления. Напомним, что 29 августа в нашей стране стартовали продажи нового KIA Ceed, в октябре на рынок выйдет сменивший поколение Cerato, а в ноябре в шоу-румы поступит обновленный Sportage. И потому, вероятно, новый бюджетный SUV мы увидим только в следующем году.