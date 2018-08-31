Volkswagen рассекретил интерьер нового кроссовера T-Cross

Салон T-Cross получил модный двухцветный дизайн. При этом разборчивым европейцам будет предоставлен выбор из 12 вариантов исполнения.

Судя по наброску, сделанному на ранней стадии разработки, интерьер автомобиля будет выглядеть довольно лаконично: никаких лишних деталей, цифровая приборная панель, сенсорный экран мультимедиа, через который, по-видимому, можно будет управлять функцией кондиционирования и другими системами.

Габаритная длина «малыша» составляет 4107 мм при высоте в 1 558 мм. Свое место в линейке кроссоверов VW компактная новинка займет сразу за братом T-Roc. В Европе модель составит конкуренцию Renault Captur, представленной в России под именем Kaptur, и Opel Mokka X, который у нас, увы, не продается.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль оснастят парой бензиновых моторов — на выбор — мощностью 110 и 150 л. с.. Вероятно, не обойдется и без дизеля объемом 1,6 л, а чуть позже силовую гамму пополнит «гибрид».

Появится ли Volkswagen T-Cross на российском рынке, сказать пока сложно. Если это и произойдет, то не раньше второй половины 2019 года. К европейским дилерам авто приедет весной.