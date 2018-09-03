Audi запустила производство нового кроссовера

Брюссельский завод начал готовиться к сборке нового «паркетника» еще летом 2016 года, постепенно перестраивая все цеха, а также построил производство батарей для силовых установок электромобиля. Сейчас изготовленные аккумуляторы транспортируются сразу на сборочную линию автомобилей.

Audi e-tron стала первой серийно моделью в мире с виртуальными зеркалами заднего вида: вместо привычных отражающих поверхностей разработчики поместили пару камер, картинка с которых передается на мониторы, интегрированные в дверные панели. Вот только пока не ясно, насколько безопасно такое решение.

Силовой агрегат кроссовера способен выдавать до 300 кВт (408 л. с.), а до первой «сотни» авто разгоняется быстрее, чем за шесть секунд.

Мировая премьера электромобиля состоится в Сан-Франциско 17 сентября. Все желающие могут присоединиться к этому событию: производитель будет транслировать мероприятие в прямом эфире.