Обновленный Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом

На бразильском рынке корейский автомобиль с большим отрывом удерживает лидирующие позиции в сегменте SUV. В Индии обновленный кроссовер впервые обогнал по популярности прежнего лидера Suzuki Vitara Brezza. В Китае проджи модели подскочили в два раза. И это еще не предел, так как количество заказов на обновленную «Крету» продолжает расти.

Напомним, что в результате рестайлинга в экстерьере машины изменились оптика, решетка радиатора, обвес и дизайн колесных дисков.

Список опций пополнился электрорегулировками передних кресел, круиз-контролем, электрическим люком, дополнительными дефлекторами обдува для задних пассажиров, а также беспроводной зарядкой для смартфонов.

В Бразилии Creta оснащается 2,0-литровым силовым агрегатом объёмом 2,0 литра, который работает на газе (156 л. с.) и на бензине (166 л. с.). На индийском рынке автомобиль укомплектован 123-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 л и двумя дизельными двигателями объемом 1,4 и 1,6 л мощностью 90 и 128 л. с. соответственно. В Китае корейская модель получила 1,4-литровый турбомотор мощностью 130 л. с. В качестве коробки передач доступна 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат».

Цены на машину по сравнению с предыдущей версией выросли на 2—3%. Например, на индийском рынке кроссовер в стандартной комплектации обойдется в 944 000 рупий (905 000 рублей).