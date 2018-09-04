Hyundai вывела на тесты новый внедорожник

Фото: chezhanri.com
Китайские СМИ растиражировали шпионские фотоснимки нового семиместного кроссовера Hyundai, который засветился во время тестов. Автомобиль проходит испытания под личиной ix35, который в нашей стране представлен под именем Tucson. Но в серийном варианте модель будет выглядеть по другому, и этому есть доказательства.
Светлана Ермолаева

Стоит лишь взглянуть на заднюю часть испытательного образца и сразу все встает на свои места: стойка в корме неестественно широкая, а в районе заднего колеса осталось непривычно большое пространство под пластиковую арку. Просто этот кузов «снят с чужого плеча», кроме того разработчики «растянули» некоторые детали, чтобы уместить третий ряд сидений.

Никакой точной информации о новинке пока что нет, неизвестно даже ее название. Единственное, что можно сказать почти наверняка: большой SUV Hyundai предстанет перед публикой в течение года.

Напомним, что Hyundai на сегодняшний день представляет в России четыре кроссовера: Creta, Tucsoan, Santa Fe и Grand Santa Fe. При этом самый младший из них, компактный Creta, стал отечественным лидером продаж за неполный 2018 год среди кроссоверов. Его ценник стартует от 879 900 рублей.

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4 сентября 2018
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