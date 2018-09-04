Hyundai запустила в России производство нового Santa Fe

Кроссовер производится в вариантах Family, Lifestyle и Premier с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л. с., который работает вместе в шестискоростной автоматической коробкой, а в комплектациях Lifestyle, Premier и High-Tech с 200-сильным дизелем объемом 2,2 л., агрегатированным с восьмидиапазонной АКП. Покупатель может выбрать авто с пяти- и семиместным салоном. Ценник на SUV стартует от 1 999 000 рублей.

На данный момент автомобильный завод «Автотор» производит пять моделей: Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. В августе на этом предприятии был выпущен 100 000-ый «кореец».

Кроме Hyundai, этот российский завод занимается строительством моделей еще двух марок: KIA и BMW. Общий объем изготовленных автомобилей уже превысил 1,8 млн. единиц.