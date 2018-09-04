Японцы представили кроссовер Toyota Corolla Touring Sports

Фото: Toyota
Японцы таки сдержали слово, и превратили наипопулярнейшую Toyota Corolla в кроссовер. Просим любить и жаловать — Touring Sports с колесной базой в 2700 мм, внушительным багажником, адаптивной подвеской и вменяемым клиренсом.
Лика Затворная

Конечно, кроссовером Toyota Corolla Touring Sports можно назвать разве что с натяжкой, но вот большим универсалом — еще как. Новинка пришла на смену модели Auris — теперь все сочинения на тему «Аурис» представлены под заголовками Corolla.

Премьерный показ автомобиля, созданного на совершенно новой архитектуре TNGA, состоится в октябре на Парижском автосалоне.

Силовая линейка представлена 1,2-литровым бензиновым турбодвижком мощностью 116 «лошадей», а также парочкой гибридов, самой мощной из которых является 180-сильная установка. А вот дизелям придется помахать ручкой.

Среди прочих новшеств японского «сарая», способного взять на борт без малого 600 л полезного груза, найдутся круиз-контроль, проекционный дисплей, новая мультимедиа и акустика от JBL.

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4 сентября 2018
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