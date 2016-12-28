Chevrolet Niva подорожает в новогоднюю ночь

Таким образом «Шниву» в самом простом исполнении можно будет приобрести минимум за 584 000 рублей. Примечательно — базовая версия машины подорожала всего на 1000 в российской валюте, а все потому что месяц назад «джиэмовцы» лишили ее антиблокировочной тормозной системы. Это позволило снизить цену авто на 6000 рублей. Топовая же версия SUV выудит из кошелька будущего владельца не менее 720 000 «деревянных».

Стоит добавить, что Chevrolet Niva продолжает пользоваться у наших соотечественников неплохим спросом — в период с января по ноябрь владельцами внедорожника стали без малого 27 000 человек. Если говорить о показателях продаж в ноябре, то автомобиль смог найти 2 664 новых хозяев — потребителей нисколько не пугает отсутствие ABS, не говоря уже об эргономике и комфорте, которые «Шниве» только снятся.