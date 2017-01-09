Suzuki увеличила заводскую гарантию на свои авто до пяти лет

При этом никаких дополнительных бумаг на «продленку» оформлять не надо — сертификат постгарантийной защиты выдается автоматически, а условия четвертого и пятого гарантийных лет аналогичны условиям трххлетней заводской гарантии и покрывают большую часть узлов и агрегатов автомобиля. Иными словами, производитель уверен в надежности своих изделий и считает, что лишние два года гаратнии не нанесут ему никакого ущерба.

Но на сколько честно японцы будут соблюдать введенное ими же новшество — пока не совсем ясно. Особенно если учесть, что летом прошлого года компанию поймали на массовом обмане потребителей. Тогда Министерство инфраструктуры Японии выяснило, что бренд занижал данные о расходе топлива сразу у 26 моделей — с конвейера сошло свыше 2 100 000 машин, поедающих «горючки» больше, чем заявлял производитель.

Напомним, что на российском рынке Suzuki представлена сегодня лишь тремя моделями — Vitara, Jimny, SX4.