Skoda распродает машины 2015−2016 годов выпуска с фантастическими дисконтами

В частности, до конца месяца при покупке модели Octavia 2016 года выпуска выгода составит до 167 000 рублей. Приобретая в январе компактный лифтбэк Rapid, клиенты смогут сэкономить до 136 000 рублей. А стать владельцем полноприводного компактного кроссовера Yeti 4x4 можно, сэкономив до 250 000 рублей. Выгода при покупке флагмана модельного ряда марки Superb может достигать 130 000 рублей.

Не менее любопытны условия покупки машины в кредит. Согласившись на них, можно стать владельцем Skoda 2015 года выпуска, хотя под эту программу попадают и машины, выпущенные в 2016—2017 годах. Так, для моделей Rapid, Octavia и Yeti 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 150 000 рублей кредитная ставка снижена и составит от 6,9%. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%.