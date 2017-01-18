При покупке нового Mitsubishi Pajero Sport 2016 года выпуска можно сэкономить 200 000 рублей

Да, новый Pajero Sport может похвастать отменной проходимостью, мощным бензиновым шестицилиндровым двигателем объемом 3 литра, современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Обе продающиеся на нашем рынке комплектации имеют кожаную обивку сидений, светодиодную оптику, аудиосистему с камерой заднего вида, раздельный климат-контроль, обогрев руля, 18-дюймовые легкосплавные диски и другие опции. Включая такие ассистанты, как системы курсовой устойчивости, предотвращения столкновения на парковке, контроля слепых зон, предупреждения фронтального столкновения. И тем не менее, за пять месяцев продаж было реализовано всего 511 новых машин. На наш взгляд потому, что даже за все эти вкусности российский потребитель не готов платить минимум 2 799 990 рублей. А уж если и наскребет подобную сумму, то отдаст предпочтение премиальному Chevrolet Tahoe или «полупремиальному» Toyota Land Cruiser Prado.
Очевидно, это, наконец, поняли и руководители Mitsubishi, обявив на днях специальную акцию, в рамках которой потенциальный клиент может купить новинку рынка с выгодой в 200 000 рублей. Увы, но на прямые скидки японцы не пошли, обещая столь серьезный дисконт только в рамках программы трейд-ин, которая стартует 17 января и действует до 28 февраля 2017 года. При этом предложение распространяется на новые Mitsubishi Pajero Sport 2016 года выпуска. Важный нюанс спецпредложения в том, что к зачету принимаются автомобили любых брендов.
И хотя президент и главный исполнительный директор ООО «MMC Рус» г-н Наоя Накамура, комментируя порталу «АвтоВзгляд» эту акцию, выразил уверенность, что «в ближайшие две недели поклонники марки Mitsubishi оценят эту уникальную возможность», мы, честно говоря, сомневаемся, что сделанное спецпредложение серьезно поднимет продажи модели: к трейди-ин россияне все еще относятся с подозрением, и, надо сказать, не без оснований. На прямые скидки наши соотечественники клюют куда чаще…