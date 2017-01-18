При покупке нового Mitsubishi Pajero Sport 2016 года выпуска можно сэкономить 200 000 рублей

Очевидно, это, наконец, поняли и руководители Mitsubishi, обявив на днях специальную акцию, в рамках которой потенциальный клиент может купить новинку рынка с выгодой в 200 000 рублей. Увы, но на прямые скидки японцы не пошли, обещая столь серьезный дисконт только в рамках программы трейд-ин, которая стартует 17 января и действует до 28 февраля 2017 года. При этом предложение распространяется на новые Mitsubishi Pajero Sport 2016 года выпуска. Важный нюанс спецпредложения в том, что к зачету принимаются автомобили любых брендов.

И хотя президент и главный исполнительный директор ООО «MMC Рус» г-н Наоя Накамура, комментируя порталу «АвтоВзгляд» эту акцию, выразил уверенность, что «в ближайшие две недели поклонники марки Mitsubishi оценят эту уникальную возможность», мы, честно говоря, сомневаемся, что сделанное спецпредложение серьезно поднимет продажи модели: к трейди-ин россияне все еще относятся с подозрением, и, надо сказать, не без оснований. На прямые скидки наши соотечественники клюют куда чаще…