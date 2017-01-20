Объявлены цены на Subaru Forester и Outback 2017 года

Фото: Subaru
Компания Subaru Motors объявила цены на полноприводные Forester и Outback 2017 модельного года. Главным обновлением стало оснащение автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Виктория Базылева

Базовая цена Forester снизилась — автомобиль можно приобрести за 1 699 000 рублей. Стандартная комплектация включает в себя горизонтально-оппозитный мотор объемом 2 л, механическую коробку передач, а также 17-дюймовые стальные диски. Из опций предлагается климат-контроль, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, зеркал, заднего стекла и передних сидений. В салоне автомобиля «спрятано» 7 подушек безопасности.

Стоимость машины в «богатом» исполнении осталась прежней — 2 599 900 рублей. За эту сумму владелец получит двухлитровый турбомотор, камеру заднего вида, легкосплавные 18-дюймовые диски, обогрев руля и всех сидений, датчики дождя и другие опции.

Стартовая цена Subaru Outback, напротив, стала выше на 50 000 рублей. Базовую версию с 2,5-литровым мотором, вариатором, кожаным салоном и другими опциями можно приобрести за 2 449 000 рублей. Максимальная комплектация «Аутбэка» с двигателем объемом 3,6 л и бесступенчатым вариатором обойдется в 3 299 900 рублей.

Как сообщают представители компании Subaru, цены на модель XV 2017, которую мы ожидаем во второй половине года, будут объявлены позже.

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20 января 2017
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