В России будет продано 10 экземпляров Bentley Continental Supersport

Фото: netcarshow.com
Десять экземпляров самой мощной модификации Bentley в ближайшее время будут доставлены в российские дилерские центры. Такое внимание к отечественным покупателям неудивительно — британцы весьма довольны ростом продаж своих автомобилей в нашей стране.

Виктория Базылева

Под капотом Continental Supersport расположился самый незаурядный двигатель из всех, которыми когда-либо оснащались модели Bentley — его мощность составляет 710 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1017 Hm. До сотни автомобиль способен разогнаться всего за 3,5 секунды. По неофициальным данным, новый суперкар Bentley обойдется истинным ценителям в 17,5 миллионов рублей. Очевидно, модели будут распределяться по предварительным заказам.

Напомним, в минувшем году британский бренд достиг рекордного показателя мировых продаж.

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23 января 2017
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