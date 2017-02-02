Lexus не дает прямых скидок на покупку новых авто, но обещает клиентам выгоду до 200 000 рублей

Вообще-то схема trade-in работает в России ни шатко, ни валко. По разным данным и в зависимости от брендов, на нее приходятся жалкие 8−15 процентов продаж, в то время как объем вторичного рынка составил в минувшем году в нашей стране более 5 млн. авто. К слову сказать, в Европе число подобных сделок превышает 50%. Однако в связи с продолжающимся спадом продаж новых авто, автодилеры все активнее начинают работать на вторичном рынке, и Lexus, как мы видим, не исключение.

Тем более, что компания может себе позволить экспериментировать, ведь как и у большинства люксовых брендов ее дела в России идут очень неплохо. Достаточно сказать, что в минувшем году «Лексус» продал у нас 24 117 новых машин — на 19% больше, чем в 2015-м.

И остается добавить, что в его «роскошной» акции примут участие седаны ES 200 и ES 250, кроссоверы NX (включая версию Sport) и RX, внедорожники GX и LX в любой из существующих комплектаций. Последний раз подобная «распродажа» состоялась в октябре прошлого года.