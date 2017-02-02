Объявлены российские цены на универсал Mercedes-Benz E-класса

Фото: Daimler
Российское представительство Mercedes-Benz обнародовало цену на новый Е-класс в кузове «универсал». Прайс-лист начинается с отметки в 3 260 000 рублей — почти на 300 000 дороже седана.

Мирон Горин

За эти деньги покупатели получат автомобиль с 2-литровым четырехцилиндровым турбированным мотором мощностью 184 л.с. Компанию движку составляет шустрый девятидиапазонный «автомат».

По умолчанию универсал оснащается светодиодной оптикой, продвинутым мультимедийно-навигационным комплексом, умным «парковщиком» и дизайнерскими колесными дисками из легкого сплава. Объем багажного отсека авто вмещает без малого 700 л полезного груза, а при сложенных задних сиденьях — все 1820 л.

Стоит добавить, что вскоре на российском рынке появятся как внедорожная модификация Mercedes-Benz E-класса под названием All-Terrain, так и «ешка» в кузове «купе». Последнюю, напомним, немцы представили на минувшем Детройтском автосалоне.

автопродажи, авторынок, дилеры, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину
2 февраля 2017
578