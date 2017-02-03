Mercedes-Benz поднял цены на свои автомобили

Компактный кроссовер GLA, премьера которого состоялась в январе прошлого года, можно купить по цене от 2 170 000 рублей в версии GLA 200 «Особая серия». GLA 250 4MATIC «Особая серия», по новым расценкам обойдется покупателю в 2 460 000 рублей, а спортивная модификация GLA 45 4MATIC «Особая серия» — в 3 230 000 «деревянных».

Владельцем нового купе Е-класса в самой дешевой версии Е 200 Avantgarde можно стать, заплатив 3 240 000 руб., но если душа просит, скажем, Е 200 Sport, то придется отдать уже 3 790 000 рублей. На 3 730 000 рублей потянет E 300 Avantgarde, на 4 030 000 — Е 300 Sport. Топовая модификация с полным приводом Е 400 4MATIC Sport облегчит ваш кошелек на 4 870 000 рублей.