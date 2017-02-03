Mercedes-Benz поднял цены на свои автомобили

Фото: Mercedes-Benz
Российское представительство Mercedes-Benz анонсировало новый прайс-лист, который вступил в силу со 2 февраля. Кроссовер GLA подорожал, а на новинки — купе Е-класса и Mercedes-AMG E 63 — стали, наконец, известны цены.

Виктория Базылева

Компактный кроссовер GLA, премьера которого состоялась в январе прошлого года, можно купить по цене от 2 170 000 рублей в версии GLA 200 «Особая серия». GLA 250 4MATIC «Особая серия», по новым расценкам обойдется покупателю в 2 460 000 рублей, а спортивная модификация GLA 45 4MATIC «Особая серия» — в 3 230 000 «деревянных».

Владельцем нового купе Е-класса в самой дешевой версии Е 200 Avantgarde можно стать, заплатив 3 240 000 руб., но если душа просит, скажем, Е 200 Sport, то придется отдать уже 3 790 000 рублей. На 3 730 000 рублей потянет E 300 Avantgarde, на 4 030 000 — Е 300 Sport. Топовая модификация с полным приводом Е 400 4MATIC Sport облегчит ваш кошелек на 4 870 000 рублей.

Фото: Mercedes-Benz

Со вчерашнего дня стартовали продажи нового Mercedes-AMG E 63, который оснащен четырехлитровым битурбированным V8 мощностью 612 л.с. и спортивной девятиступенчатой коробкой передач. Новый седан бизнес-класса способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды. Цена версии E 63 4MATIC+ «Особая серия» установлена на уровне 6 900 000 руб., а более мощный E 63 S 4MATIC+ в той же «Особой серии» обойдется в 7 500 000 рублей.

Напомним, ранее Mercedes-Benz объявил цену на новый Е-класс в кузове универсал — прайс-лист стартует с отметки в 3 260 000 рублей.

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3 февраля 2017
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