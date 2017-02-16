24 производителя подняли цены на свои автомобили

Как сообщает агенство «Автостат», большинство компаний увеличило цены лишь на некоторые модели — например, BMW поднял прайс седана 7-й серии на 2,6−8% в зависимости от комплектации, а Mercedes-Benz поднял цену GLA на 0,3−2,8%. Подорожали также кроссоверы Mitsubishi Outlander 2017 года выпуска на 3,8−7,1% и Toyota Land Cruiser Prado в комплектациях «Престиж» и «Люкс» с дизельным мотором на 0,9—1,0%.

Lexus поднял цену сразу на несколько моделей: седан LS460 в версии Executive подорожал на 1,5 — 1,6%, NX — на 2,3%, LX — на 9,3%.

Rомпания Datsun, переписала прайсы своих автомобилей на 0,9−1,8%. Ford поднял стоимость Fiesta на 1,9−4,4%, Focus — на 1,2−1,3%. Кроссовер Kuga новой генерации подорожал на 1,3−2,0%, а внедорожник Explorer на 3,0—3,6%.

Напомним, сегодня корейская компания Hyundai объявила цены на новое поколения бестселлера Solaris, а баварская BMW — на обновленную 4 серию.