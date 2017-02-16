Названы цены на рестайлинговую BMW 4-й серии

Автомобили преобразились как внешне, так и внутренне. Новой деталью оформления экстерьера стал неразделенный центральный воздухозаборник, который расширяется к краям бампера. «Четверка» получила светодиодную оптику и два новых оттенка цветовой палитры: Snapper Rocks Blue и Sunset Orange. В каждой из четырех комплектаций появились и новые легкосплавные диски уникального дизайна, которые также подчеркивают элегантный облик модели.

Что касается технических обновлений, баварцы переработали подвеску — теперь машины более устойчивы при прямолинейном движении. А вот гаммы двигателей изменения не коснулись: она по-прежнему представлена тремя бензиновыми моторами мощностью от 184 до 326 л.с. и тремя дизельными — от 190 до 313 «лошадей».

4-ю серию Купе можно будет приобрести от 2 440 000, а Гран купе — от 2 360 000 рублей.