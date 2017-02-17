В России стартовали продажи новых версий Chevrolet Corvette

Легендарную американскую «зажигалку» можно заказать с могучим 6,2-литровым V8 под капотом, развивающим 466 сил и 630 Нм крутящего момента. С такими характеристиками машина разменивает первую сотню с места за 3,5 секунды.

Помимо прочего, Grand Sport отличают наличие «раздутых» задних крыльев, более эффективной тормозной системы, адаптивной подвески Magnetic Ride Сontrol и специальных стабилизаторов поперечной устойчивости. Кроме того, тут установлены оригинальные аэродинамические элементы, электронный дифференциал повышенного трения и система охлаждения трансмиссии, как у старшего Z06. Стартовый ценник новинки — 7 500 000 рублей.

Кстати, о Corvette Z06. Теперь он доступен российским поклонникам модели с семискоростной «механикой», работающей в связке с «паровозным» движком о 659 «лошадях». Ценник на зверский автомобиль не менее пугающий — 8 800 000 рублей.