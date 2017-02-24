Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid получил российский ценник

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» собственный источник в представительстве марки, гибридную «Панамеру» можно будет заказать, выложив немногим больше 12 000 000 рублей, а «живые» машины увидят своих клиентов во второй половине года.

По умолчанию автомобиль оснащается керамическими тормозами, усилителем рулевого управления и системой подавления кренов, а также оригинальными аэродинамическими эелементами и пневмоподвеской с функцией регулировки жесткости амортизаторов.

В движение Turbo S E-Hybrid приводится могучим 550-сильным V8, работающим в связке с электромотором, развивающим 136 сил. С таким арсеналом авто свою первую сотню с места выдает за 3,4 секунды, а его пиковая скорость достигает 310 км/ч.