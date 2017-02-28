Toyota распродает машины по сниженной цене

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании, новые цены распространяются на все комплектации машин, которые есть в наличии у официальных дилеров.

Так, бизнес-седан Camry или кроссовер RAV4 c двухлитровым бензиновым мотором можно приобрести по минимальной цене в 1 399 000 рублей, стандартная версия Corolla с двигателем рабочим объемом 1,3 литра обойдется в 948 000 «деревянных», а за внедорожник Land Cruiser 200 с 4,6-литровым агрегатом придется отдать от 3 992 000 рублей. Кроме того, в настоящее время у официальных дилеров Toyota действуют специальные условия по программам Trade-in и «Toyota. Все включено».

Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к концу нынешнего года цены на автомобили в России поднимутся на 25%. Стоит отметить, что уже в январе прайс-листы на свои модели переписали в сторону увеличения 24 автопроизводителя.