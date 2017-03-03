160 000 владельцев авто марки Chery могут получить 3000 рублей в подарок

Большей частью свою фирменную акцию «CHERYДА подарков» китайцы привязывают к сезонному техническому обслуживанию автомобиля. Вот и перед нынешним летним сезоном они предлагают своим клиентам получить скидку в размере 3000 рублей. Она дается при условии, что владелец любого авто марки, приехав в сервис, купит масло Chery Motor Oil и выполнит те или иные процедуры в рамках техобслуживание или слесарного ремонта на сумму 10 000 рублей и более. Акция продлится до конца марта 2017 года в авторизованных сервисных станциях технического обслуживания Chery.