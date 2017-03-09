Skoda дает прямые скидки до 260 000 рублей при покупке машины в марте

Так, на днях российское представительство компании объявило о значительных прямых скидках на самые популярные свои модели при покупке их за наличные. Так, при покупке и без того бюджетного Rapid (от 599 000 рублей) до 31 марта можно сэкономить до 161 000 «деревянных». Выгода при приобретении Superb (от 1 300 000) и Octavia (от 924 000) составит до 150 000 и 192 000 руб. соответственно. Но самый крупный дисконт — до 260 000 рублей — фирма дает за кроссовер Yeti. Что, впрочем, понятно, если учесть, что в этом году на рынок выйдет новое поколение этого компактного SUV. И хотя акция распространяется на авто и 2017 года выпуска, понятно, что максимальную экономию даст покупка машин в хорошей комплектации, сошедших с конвейера в прошлом году или еще раньше.

Впрочем, если наличных денег в семье н хватает, чехи предлагают любопытные кредитные программы. Так, модели Rapid, Octavia и Yeti 2015, 2016 и 2017 года выпуска стоимостью до 1 150 000 рублей доступны на условиях от 6,9% годовых. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%.