Lexus устроил глобальную весеннюю распродажу

При желании обзавестись любой из представленных на рынке комплектаций кроссовера Lexus NX, можно выгадать до 200 000 рублей. Аналогичная скидка предоставляется на седан Lexus ES200 и ES250. Причем речь идет не о прошлогодних автомобилях, а о машинах 2017 года выпуска.

Правда, для этого вам придется отдать своего старого «железного коня» в Trade-In. Еще больше можно сэкономить при покупке внедорожника Lexus GS — в рамках «трейдиновской» программы скидка составит 300 000 рублей.

А на кроссовер Lexus RX распространяются довольно привлекательные условия кредитования — при первоначальном взносе в 50% от общей суммы ставка по кредиту не превысит 9,9%. Уже побежали в ближайший дилерский центр?