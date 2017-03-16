23 производителя изменили российские цены на свои машины

Компания Lexus подняла стоимость седана ES 250 и ES 200 в комплектации Executive на 0,9%, а ES 350 в версии Premium — на 0,8%, сообщает агенство «Автостат». Пикап Mitsubishi L200 подорожал на 3,2−9,2% в зависимости от комплектации, а другая модель японской марки — Outlander — теперь продается и в модификации GT, в результате чего верхняя планка прайса модели поднялась на 8,5%.

Популярный Ford Focus в кузове седан стал дешевле на 6,6−8,2%, хетчбэк — на 6,6−9,6%, а универсал стал доступнее на 6,5−8,1%. Снижена цена и на седан Mondeo: автомобили предыдущего года выпуска подешевели на 7,4−10,0%, а нынешнего — на 4,9−6,6% в зависимости от версии. Чуть дешевле стал и большой кроссовер Explorer, цена на него уменьшилась на 2,8−3,5%.

Китайские компании также пересмотрели прайс-листы на свои модели. Lifan X60 в некоторых комплектациях подорожал на 2,4−2,6%, а Х50 — на 0,7−0,8%. Ценник на Solano в версии Basic уменьшился на 2,8%, а в более интересных Comfort и Luxury, напротив, вырос на 0,8% и 1,5% соответственно. Кроссовер Hawtai Boliger подорожал на 5,3−5,6%, в то время как другой китайский SUV — Brilliance V5 — стал дешевле на 3,5−3,8%.

Отметим также, что отечественный UAZ незначительно увеличил цену на внедорожник Hunter на 1,3−1,6%, а также подорожали на 1−2,4% модели Patriot и Pickup.