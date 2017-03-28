Дизельный Mitsubishi Pajero Sport получил российский ценник

«Паджеро Спорт» с дизелем мощностью 181 л.с. и шестиступенчатой «механикой» обзавелся системой курсовой устойчивости, помощником при старте на склоне, системой стабилизации прицепа, ABS с функцией распределения тормозных усилий и модулем на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо прочего, покупатели могут рассчитывать на мультифункциональное рулевое колесо, климатическую установку, индикатор омывающей жидкости и обогрев передних сидений.

Более дорогие версии порадуют адаптивным круиз-контролем, задним парктроником, светодиодной оптикой, системой предотвращения столкновений, обогревом заднего дивана и рулевого колеса. Разумеется, и умной мультимедиа с возможностью синхронизации с мобильными устройствами. Доплата за восьмидиапазонный «автомат» составит 250 000 рублей, а со всеми плюшками-ватрушками машина потянет на 3 050 000 в российской валюте.