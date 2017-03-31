Объявлены российские цены на обновленные Skoda Octavia и Octavia Combi

Моторная гамма обновленных моделей включает в себя три бензиновых агрегата. Пару 110-сильному 1,6-литровому атмосфернику составляют пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат». В версиях со 150-сильным 1,4-литровым TSI или 1,8-литровым турбомотором мощностью 180 сил трудится шестискоростная «механика» или «робот» DSG-7. А полноприводная модификация оснащается исключительно 180-сильным TSI, агрегатированным с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Цена на Octavia лифтбэк начинается с отметки в 940 000 рублей, а минимальный ценник универсала Octavia Combi составит 1 207 000 «деревянных». По случаю выхода обновленной «Октавии» Skoda устраивает семейный праздник «Вечеринка крутого папы». 1 и 2 апреля в салонах официальных дилеров чешской марки пройдет торжество, на котором можно будет «потрогать» рестайлинговые машины и пройти тест-драйв. Но для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте производителя.