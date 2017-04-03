Обновленный KIA Mohave получил российский ценник

Под капотом рестайлингового Mohave трудится трехлитровый дизельный V6 мощностью 250 л.с., агрегатированный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовая версия внедорожника оснащается подключаемым полным приводом. При более дорогих вариантах комплектации привод на обе оси постоянный. До сотни автомобиль разгоняется за 9 секунд, максимальная скорость равна 190 км/ч. Производитель уверяет, что расход топлива внедорожника в смешанном цикле не превысит 9,3 литра на 100 километров пробега.

Прайс на обновленный KIA Mohave начинается с отметки в 2 419 900 рублей. Машина в средней комплектации Luxe обойдется на 200 000 дороже, а цена внедорожника со всеми «фишками» в топовой версии Premium составит 2 849 900 «деревянных».