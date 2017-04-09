В честь своего юбилея Volkswagen объявил о 15-процентных скидках

Коммерческое подразделение Volkswagen объявила о снижении цен до 15% на дополнительное оборудование и опции для моделей VW Multivan, Caravelle, Amarok, Caddy и Transporter. В случае Caravelle или Transporter скидка на «допы» достигает 10%. А оснастить Multivan Highline может будет оснастить топовыми развлекательной и акустическими системами Discovery Media с навигацией, различными ассистентами и помощниками, стайлинг-пакетами экстерьера и интерьера автомобиля на 15% дешевле.