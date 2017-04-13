Кроссовер Lifan Х50 подорожал, несмотря на падение его продаж

Фото Lifan
Бренд Lifan — бесспорный лидер российского авторынка среди китайских автопроизводителей, впервые за последние годы несет потери. В первом квартале 2017 года его продажи упали на 9% по сравнению с тем же периодом года прошлого. При этом почти на 30% просела реализация одной из самых продаваемых моделей компании — кроссовера Х50. Но китайцы вроде бы придумали, как реанимировать продажи, выпустив в обращение эксклюзивную версию SUV.
Михаил Ростарчук

Эта комплектация называется «Off road» и отличается от стандартной оригинальными накладками с расширителями колесных арок и серебристыми накладками на переднем и заднем бампере, доработанной решеткой радиатора и головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями. При этом габариты автомобиля, как и клиренс (4100 мм в длину и 1722 мм — в ширину, дорожный просвет — 208 мм) не изменятся. Другое дело, что все эти в общем и целом незначительные «плюшки», на скорость, как говорится, не влияющие, поднимут цену машины на 28 000 рублей. И как это удорожание может стимулировать покупательскую активность — не совсем понятно.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», не только Lifan, но и все китайские марки, представленные в России, демонстрируют в последнее время катастрофическое падение.

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13 апреля 2017
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