Названы российские цены Audi Q5 второго поколения

Впрочем, по нашим собственным данным, первые «живые» машины поступят к официальным дилерам лишь в начале лета. Не исключено, что прайс-лист к этому времени будет аккуратненько переписан.

Что до самого автомобиля, то новая генерация Q5 безальтернативно комплектуется двухлитровым турбированным 249-сильным мотором, роботизированной коробкой передач S tronic и системой полного привода quattro. С таким арсеналом до первой сотни с места кроссвер разгоняется за 6,3 секунды, а его пиковая скорость достигает отметки в 240 км/ч. Производитель уверяет, что расход топлива в смешанном цикле составляет 6,8 л/100 км.

В базовой комплектации Audi Q5 обойдется покупателям в 2 980 000 рублей, а за более интересные версии придется выложить уже как минимум 3 115 000 рублей.

Кстати, недавно «АвтоВзгляд» писал про сервисную кампанию, затронувшую Audi Q5 текущего поколения — под отзыв попали машины, проданные в период с 2010-го по 2017 год. Причина — замена подушек безопасности (более подробно о новой сервисной кампании можно прочитать здесь).