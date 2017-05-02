Suzuki снизила российские цены на кроссоверы Vitara и SX4

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Suzuki, чтобы получить максимально выгодное предложение, покупателю нужно воспользоваться несколькими программами. Кредитный пакет Suzuki Finance сэкономит клиенту 40 000 рублей, а по trade-in предоставляется скидка 100 000 рублей на кроссовер Vitara и 50 000 целковых на модель SX4. К тому же в официальных дилерских предприятиях Suzuki даются специальные предложения: дисконт в размере 10 000 рублей на приобретение «Витары» и 20 000 рублей — на SX4.

При этом на автомобилях 2016 года выпуска, которые и участвуют в акции, действует постгарантийная программа защиты автомобиля до достижения 120 000 километров пробега или на срок до 2 лет с момента окончания основной гарантии — в зависимости от того, что наступит ранее.

Похоже, японцы надеются, что с помощью специальных предложений им удастся поднять рухнувшие продажи. Ведь согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕВ) по итогам первого квартала нынешнего года и без того несерьезные объемы реализации машин Suzuki в нашей стране сократились на 43% - до 975 автомобилей.