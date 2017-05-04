Обновленный Skoda Rapid получил российский ценник

Фото: Skoda
Компания Skoda приступила к приему предварительных заказов на обновленный Rapid. Так, стартовая цена слегка посвежевшего лифтбэка составит 604 000 рублей.
Виктория Базылева

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, колесная база Skoda Rapid несколько растянулась, благодаря чему машина увеличилась в габаритах, а ее салон стал просторнее. Автомобиль обзавелся и перелицованным передним бампером, в котором появились новые противотуманные фары. А на задних фонарях теперь красуются тонированные С-образные «реснички». Что же до интерьера, то дефлекторы воздуховодов видоизменились, а на дверях «поселились» новые накладки. Несколько другими стали панель приборов и блок управления кондиционером.

Список оснащения обновленного Rapid может похвастать светодиодными ходовыми огнями, передними и задними парктрониками, противотуманками с функцией освещения поворотов, а также системой автоматического управления дальним светом. Кроме того, для удобства пассажиров заднего ряда предусмотрены USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить гаджеты. Внимания заслуживает и информационно-развлекательный комплекс с системой Smartlink+, которая позволяет транслировать на экран мультимедии информацию со смартфонов. Стоит, однако, отметить, что большинство из этих опций предлагается лишь в топовых комплектациях модели.

Фото: Skoda

Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности. И, разумеется, уже в стандартном оборудовании присутствует система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Моторный ряд обновленного Rapid включает в себя три бензиновых двигателя: два «атмосферника» мощностью в 90 и 110 л.с., а также 125-сильный агрегат с наддувом. В качестве коробки передач — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».

Российские дилеры уже приступили к приему заказов на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации. Обзавестись чешским лифтбэком в базовой комплектации Entry можно по цене от 604 000 рублей, в то время как топовая версия Monte Carlo обойдется уже как минимум в 847 000 рублей.

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4 мая 2017
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