Обновленный Skoda Rapid получил российский ценник

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, колесная база Skoda Rapid несколько растянулась, благодаря чему машина увеличилась в габаритах, а ее салон стал просторнее. Автомобиль обзавелся и перелицованным передним бампером, в котором появились новые противотуманные фары. А на задних фонарях теперь красуются тонированные С-образные «реснички». Что же до интерьера, то дефлекторы воздуховодов видоизменились, а на дверях «поселились» новые накладки. Несколько другими стали панель приборов и блок управления кондиционером.

Список оснащения обновленного Rapid может похвастать светодиодными ходовыми огнями, передними и задними парктрониками, противотуманками с функцией освещения поворотов, а также системой автоматического управления дальним светом. Кроме того, для удобства пассажиров заднего ряда предусмотрены USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить гаджеты. Внимания заслуживает и информационно-развлекательный комплекс с системой Smartlink+, которая позволяет транслировать на экран мультимедии информацию со смартфонов. Стоит, однако, отметить, что большинство из этих опций предлагается лишь в топовых комплектациях модели.