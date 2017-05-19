Сколько будет стоить новая Chevrolet Niva

После оптимизации проект оценивается в 4,3 млрд. рублей — это в три раза меньше, чем предприятие просило раньше. Напомним, что кое-как GM-AVTOVAZ уже смог выбить себе «на жизнь» кредит в размере около 13 млрд. рублей, и хотел получить еще столько же. Однако в течение пары лет инвесторов компании сыскать так и не удалось.

Теперь — сомнений нет — кредиторы найдутся, тем более, что новую «Шниву» компания обещает выпускать объемом до 120 000 единиц в год. И если ценник на авто не окажется космическим, то вернуть долги «джиэмовцы» смогут достаточно быстро.