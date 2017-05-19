Сколько будет стоить новая Chevrolet Niva

Фото: GM-AVTOVAZ
Наконец-то «джиэмовцы» пересмотрели и утвердили бизнес-план проекта Chevrolet Niva-2. Это значит, что в скором времени им могут предоставить кредит на подготовку к серийному выпуску нового поколения русско-американского внедорожника.
Вячеслав Василенко

После оптимизации проект оценивается в 4,3 млрд. рублей — это в три раза меньше, чем предприятие просило раньше. Напомним, что кое-как GM-AVTOVAZ уже смог выбить себе «на жизнь» кредит в размере около 13 млрд. рублей, и хотел получить еще столько же. Однако в течение пары лет инвесторов компании сыскать так и не удалось.

Теперь — сомнений нет — кредиторы найдутся, тем более, что новую «Шниву» компания обещает выпускать объемом до 120 000 единиц в год. И если ценник на авто не окажется космическим, то вернуть долги «джиэмовцы» смогут достаточно быстро.

Фото: GM-AVTOVAZ

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель GM-AVTOVAZ Людмила Харчева, на внеочередном Совете директоров акционеры поддержали действия руководства СП по получению кредита на финансирование проекта.

О готовности к запуску свежей генерации Chevrolet Niva сообщил губернатору Самарской области Николаю Меркушину глава GM-AVTOVAZ Ромуальд Рытвински. По его словам, это будет радикально другой автомобиль, который окажется ненамного дороже нынешнего поколения «Шнивы».

С учетом того, что в самом богатом варианте исполнения машина сегодня продается за 732 500 рублей (а по программе утилизации экономия составит еще 40 000), с большой долей вероятности можно рассчитывать на ценник для новой модели в районе 800 000 «деревянных».

Не в последнюю очередь он будет оправдан расширенным списком оборудования и — услышь наши молитвы, АВТОВАЗ — модернизированным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы. Осталось лишь договориться о взаимодействии с правительством или финансовыми учреждениями вроде Сбербанка и Газпромбанка, на помощь которых надеется предприятие.

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19 мая 2017
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