KIA Picanto третьего поколения получил российский ценник

Фото: KIA
Компания KIA объявила дату начала российских продаж и цены нового, уже третьего Picanto. Так, новинка появится в шоу-румах дилеров 2 июня, а обзавестись ей можно будет по цене от 549 900 рублей.
Виктория Базылева

Впрочем, как сообщает пресс-служба KIA, предварительные заказы на Picanto третьей генерации принимаются уже с 23 мая. Субкомпактный хетчбэк доступен лишь в пятидверном исполнении с безальтернативно передним приводом. А вот модификации — на выбор покупателя — будет предложено две: литровый 67-сильный двигатель агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», в то время как пару 1,2-литровому 84-сильному мотору составляет четырехступенчатый «автомат».

На нашем рынке новинка появится в пяти комплектация, среди которых присутствует и спортивная версия с дизайн-пакетом GT Line:

  • Classic — от 549 000 рублей
  • Comfort — от 634 900 рублей
  • Luxe — от 754 900 рублей
  • Prestige — от 794 900 рублей
  • GT Line — от 854 900 рублей

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о том, какие усовершенствования получил KIA Picanto третьего поколения. Более подробно о новом корейском мини можно прочитать здесь.

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23 мая 2017
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