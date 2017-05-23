KIA Picanto третьего поколения получил российский ценник

Впрочем, как сообщает пресс-служба KIA, предварительные заказы на Picanto третьей генерации принимаются уже с 23 мая. Субкомпактный хетчбэк доступен лишь в пятидверном исполнении с безальтернативно передним приводом. А вот модификации — на выбор покупателя — будет предложено две: литровый 67-сильный двигатель агрегатируется с пятиступенчатой «механикой», в то время как пару 1,2-литровому 84-сильному мотору составляет четырехступенчатый «автомат».

На нашем рынке новинка появится в пяти комплектация, среди которых присутствует и спортивная версия с дизайн-пакетом GT Line:

Classic — от 549 000 рублей

Comfort — от 634 900 рублей

Luxe — от 754 900 рублей

Prestige — от 794 900 рублей

GT Line — от 854 900 рублей

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о том, какие усовершенствования получил KIA Picanto третьего поколения. Более подробно о новом корейском мини можно прочитать здесь.