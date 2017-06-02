Стали известны цены обновленных BMW 1-er и BMW 2-er для России

Фото: BMW
Официальные дилеры BMW приступили к приему заказов на обновленные 1-ю и 2-ю серии, а также на спорткупе M2. Так, приобрести посвежевшую баварскую «единичку» можно по цене от 1 520 000 рублей, купе 2-й серии — от 1 790 000 рублей, а спортивная M2 выудит из кошелька как минимум 3 480 000 целковых.
Виктория Базылева

BMW 1-й серии

Хетчбэк BMW 1-й серии оснащается двигателями мощностью 136, 190 и 340 л. с., агрегатированными с шестиступенчатой механической коробкой передач. Однако в качестве опции клиент может заказать и восьмидиапазонный «автомат» Steptronic. Разумеется, цены на «единичку» подросли: теперь автомобиль в базовой версии обойдется как минимум в 1 520 000 рублей, в то время как за топовую придется отдать уже 2 720 000 целковых.

BMW 2-й серии

Моторная гамма купе 2-й серии включает в себя агрегаты, генерирующие 184, 190, 326 и 340 сил, а в качестве КП выступает все те же «механика» и восьмиступенчатый «Стептроник». Ценник самой доступной «двойки» — 218 i Model Advantage — составляет 1 790 000 рублей, при этом за BMW M240i xDrive попросят не меньше 2 910 000 рублей.

BMW M2

Что же касается M2, то под капотом этого спорткупе трудится битурбированный трехлитровый 370-сильный мотор, сопряженный с «механикой» или предложенным опционально семидиапазонным «роботом». В списке оснащения модели значится система контроля курсовой устойчивости DSC, динамический круиз-контроль, передние сиденья и кожаное рулевое колесо М-пакета, а также мультимедийная система iDrive. Цена BMW M2 стартует с отметки в 3 480 000 рублей.

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2 июня 2017
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