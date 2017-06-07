Автомобили Datsun подешевели на 20%

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в пресс-службе Datsun, покупателям предоставляются скидки при покупке седана on-DO и хэтчбека mi-DO по программам Datsun Finance, Trade In и утилизация. В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля клиент может сэкономить до 100 000 рублей.

Так, приобретая машину в кредит по программе Datsun Finance, можно получить скидку в размере до 50 000 рублей на хетчбэк mi-DO и до 30 000 рублей на седан on-DO. Максимальная же экономия при сдаче старого автомобиля в «Трэйд Ин» или утилизацию достигает 70 000 рублей. Примечательно, что можно воспользоваться предложениями одновременно: в таком случае скидки суммируются.

Отмечается, что эта акция «щедрости» действует во всех российских официальных дилерских центрах в период с 1 по 30 июня. Напомним, что на сегодняшний день ценник седана on-DO без учета спецпредложений стартует с отметки в 436 000 рублей, а хетчбэк mi-DO обойдется как минимум в 502 000 целковых.