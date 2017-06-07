Новый UAZ Patriot можно купить за 22 114 рублей. В месяц

Ведь столь щедрое предложение рассчитано только для граждан, готовых приобрести авто в рамках программы traid in или утилизации (в этом случае ульяновцы дает еще скидку в 50 000 рублей). И в этом случае за «Патриот» в самой спартанской комплектации «Классик» действительно придется платить 22 114 рублей в месяц. Если же в трейд ин или в утиль сдавать нечего, готовьтесь выложить за указанную комплектацию 699 000 рублей чистоганом, или брать кредит на общих основаниях — с первоначальным взносом не менее, чем в 20% от полной стоимости машины.

При этом в данном случае речь идет о «старом» Patriot. Минимальная же стоимость обновленного внедорожника составляет 749 000 рублей, а в кузове пикап он тянет на все 877 000 «деревянных». Самым же дешевым авто в линейке остается UAZ Hunter (от 619 000) рублей, если, конечно, не считать различные модификации легких коммерческих автомобилей, чьи прайсы стартуют с 609 000 рублей.

Что и говорить, все очень даже бюджетненько. Если, конечно, не брать в расчет то обстоятельство, что Patriot, как уже говорилось, склонен к самовозгоранию, а доводка до ума Hunter потребует не только много времени, но и изрядных дополнительных трат.